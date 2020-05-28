Происшествия
В Ялте ищут пропавшего без вести подростка
В Ялте полиция устанавливает местонахождение пропавшего 15-летнего Максима Юрьева.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
Подросток 27 мая ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
«Приметы: 15 лет, рост 168 см, волосы темные, короткостриженые, глаза карие, телосложение – худощавое. Был одет: в темно-синюю футболку без рисунка, серые шорты, темную бейсболку. При себе имел сменную теплую одежду: кофту телесного цвета, черные спортивные штаны», – сообщили в ведомстве.
22 мая сообщалось, что в Крыму ищут несовершеннолетнюю девочку, которая 17 мая ушла из дома в Армянске и до сих пор не вернулась.
В тексте использованы материалы: Форпост
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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