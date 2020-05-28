В Ялте ищут пропавшего без вести подростка

В Ялте полиция устанавливает местонахождение пропавшего 15-летнего Максима Юрьева.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Подросток 27 мая ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«Приметы: 15 лет, рост 168 см, волосы темные, короткостриженые, глаза карие, телосложение – худощавое. Был одет: в темно-синюю футболку без рисунка, серые шорты, темную бейсболку. При себе имел сменную теплую одежду: кофту телесного цвета, черные спортивные штаны», – сообщили в ведомстве.

22 мая сообщалось, что в Крыму ищут несовершеннолетнюю девочку, которая 17 мая ушла из дома в Армянске и до сих пор не вернулась.

В тексте использованы материалы: Форпост

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом. В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.

В Крыму иномарка слетела с дороги, перевернулась и застряла в деревьях. В Симферопольском районе водитель иномарки не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В Сакском районе Крыма девушка не справилась с мопедом - пострадали двое. 27 мая 2020 г. в 19:40 в с. Каменоломня Сакского районе произошла авария с участием мототранспортного средства.

Севастопольцы отбили у похитителей лавочку через соцсети. В Севастополе под покровом ночи была похищена лавочка, расположенная у одного из городских фитнес-клубов. Усилиями двоих человек, один из которых был одет в оранжевую спецовку, любимый многими клиентами предмет уличного интерьера исчез.