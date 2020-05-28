Водный кризис
Развитие сюжета: Керчь на двое суток осталась без воды ● Ситуация с обеспечением водой Симферополя критическая ● Власти Крыма решили, что водохранилища на полуострове заполнены на треть ● Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Севастополе ● Для снабжения Симферополя водой тянут новый водопровод
В США рекомендуют Украине не возобновлять подачу воды в Крым
Бывший посол США на Украине Джон Хербст во время онлайн конференции порекомендовал руководству страны не возобновлять подачу воды в Крым.
Об этом сообщает «Укринформ».
«Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма», - сказал Джон Хербст.
По его словам Украина и Запад «должны сохранять наиболее высокую цену Крыма для Кремля» и вопрос водоснабжения полуострова «является важным компонентом в этом вопросе».
Кроме того, он одобрительно высказался о введении новых санкций со стороны США и Евросоюза против России, поскольку они «продолжают оказывать серьезное влияние на РФ».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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