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Водный кризис

В США рекомендуют Украине не возобновлять подачу воды в Крым

17:50 четверг, 28 мая 2020

Бывший посол США на Украине Джон Хербст во время онлайн конференции порекомендовал руководству страны не возобновлять подачу воды в Крым.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма», - сказал Джон Хербст.

По его словам Украина и Запад «должны сохранять наиболее высокую цену Крыма для Кремля» и вопрос водоснабжения полуострова «является важным компонентом в этом вопросе».

Кроме того, он одобрительно высказался о введении новых санкций со стороны США и Евросоюза против России, поскольку они «продолжают оказывать серьезное влияние на РФ».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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