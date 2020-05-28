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Происшествия

В Симферополе в кладке здания обнаружили надгробные плиты

В Симферополе в кладке здания обнаружили надгробные плиты

фото © Елена Осадчая

На фасаде здания, расположенного на улице Караимской в Симферополе, местные жители заметили надгробные плиты.

Фото стены они опубликовали в соцсети.

Фото Елена Осадчаяfacebook

— Идет ремонт фасада. Видно, что при строительстве использовались надгробные плиты. Спешите увидеть, пока не скрылись под новым слоем штукатурки или пенопласта!, — написал симферополец.

Один из комментаторов предположил, что, вероятно, при строительстве здания использовались плиты с Первого городского кладбища, расположенного на улице Крылова (в прошлом улица Кладбищенская) или с Первого гражданского (старого Русского) кладбища.

— При расширении и уплотнении городов во многих странах поступали подобным способом. И в самых цивилизованных — тоже, — пояснил пользователь соцсети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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