Происшествия
В Симферополе перевернулся микроавтобус: пострадали четверо
В столице полуострова в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся микроавтобус Volkswagen.
Об этом сообщили в ГИБДД РК.
«ДТП произошло около полудня. Автомобиль Chevrolet, двигавшийся от Московского кольца в сторону выезда из Симферополя в крайней левой полосе, при перестроении не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Transporter, который двигался в параллельном направлении. Произошло столкновение, в результате которого микроавтобус вылетел на обочину и опрокинулся.
В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen и один пассажир в Chevrolet. На данный момент все пострадавшие госпитализированы», - сообщили в ГИБДД.
На данный момент по факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Машины в хлам: в Севастополе на Фиоленте произошла страшная авария. Жуткая авария c участием автомобилей BMW и Renault Sandero произошла накануне на Монастырском шоссе вблизи Т-образного перекрестка.
В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом. В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.
В Крыму иномарка слетела с дороги, перевернулась и застряла в деревьях. В Симферопольском районе водитель иномарки не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В Сакском районе Крыма девушка не справилась с мопедом - пострадали двое. 27 мая 2020 г. в 19:40 в с. Каменоломня Сакского районе произошла авария с участием мототранспортного средства.
Машины в хлам: в Севастополе на Фиоленте произошла страшная авария
Жуткая авария c участием автомобилей BMW и Renault Sandero произошла накануне на Монастырском шоссе вблизи Т-образного перекрестка.
В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом фото
В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.
В Севастополе разрешили работать верандам кафе и фитнес-центрам
Режим повышенной готовности на территории Севастополя продлевается до 15 июня, однако некоторые ограничительные меры, наоборот, ослабляются.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
25 мая
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю фото, видео
26 мая
Водохранилища Крыма за месяц обмелели на семь млн кубометров
Общая наполняемость водохранилищ Крыма за месяц снизилась на 7,1 млн кубометров.