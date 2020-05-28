В Симферополе перевернулся микроавтобус: пострадали четверо

В столице полуострова в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся микроавтобус Volkswagen.

Об этом сообщили в ГИБДД РК.

«ДТП произошло около полудня. Автомобиль Chevrolet, двигавшийся от Московского кольца в сторону выезда из Симферополя в крайней левой полосе, при перестроении не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Transporter, который двигался в параллельном направлении. Произошло столкновение, в результате которого микроавтобус вылетел на обочину и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира автомобиля Volkswagen и один пассажир в Chevrolet. На данный момент все пострадавшие госпитализированы», - сообщили в ГИБДД.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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