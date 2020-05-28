Происшествия
В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом
фото © РИА Новости Крым. Варвара Ковалева
В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.
Об этом сообщил очевидец.
В пресс-службе ГИБДД МВД по РК уточнили, что авария произошла на улице Беспалова.
«По предварительной информации, у водителя МАЗ отказали тормоза. Он допустил столкновение с автомобилем KIA, и после чего въехал в дом. В аварии пострадал водитель иномарки», - сообщили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом фото
В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.
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