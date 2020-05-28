Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.2
воздух +19
море +16

Происшествия

В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом

В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом

фото © РИА Новости Крым. Варвара Ковалева

В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.

Об этом сообщил очевидец.

В пресс-службе ГИБДД МВД по РК уточнили, что авария произошла на улице Беспалова.

«По предварительной информации, у водителя МАЗ отказали тормоза. Он допустил столкновение с автомобилем KIA, и после чего въехал в дом. В аварии пострадал водитель иномарки», - сообщили в ведомстве.

Фото РИА Новости Крым. Варвара Ковалева

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Сакском районе Крыма девушка не справилась с мопедом - пострадали двое. 27 мая 2020 г. в 19:40 в с. Каменоломня Сакского районе произошла авария с участием мототранспортного средства.

Севастопольцы отбили у похитителей лавочку через соцсети. В Севастополе под покровом ночи была похищена лавочка, расположенная у одного из городских фитнес-клубов. Усилиями двоих человек, один из которых был одет в оранжевую спецовку, любимый многими клиентами предмет уличного интерьера исчез.

В Керчи из горящего дома эвакуировали 15 человек. В 15:05 поступило сообщение с информацией о задымлении на десятом этаже десятиэтажного жилого дома по улице Сморжевского, 1 в г. Керчь.

В Симферополе на мусорку выбросили павлина. У мусорных баков на улице Маршала Жукова в Симферополе местные жители обнаружили мертвое экзотическое животное.

Происшествия
Машины в хлам: в Севастополе на Фиоленте произошла страшная авария

Машины в хлам: в Севастополе на Фиоленте произошла страшная авария

Жуткая авария c участием автомобилей BMW и Renault Sandero произошла накануне на Монастырском шоссе вблизи Т-образного перекрестка.

Происшествия
В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом

В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом фото

В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе разрешили работать верандам кафе и фитнес-центрам

В Севастополе разрешили работать верандам кафе и фитнес-центрам

Режим повышенной готовности на территории Севастополя продлевается до 15 июня, однако некоторые ограничительные меры, наоборот, ослабляются.

Коронавирус в Крыму
Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом

Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом

Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации