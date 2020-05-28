В Севастополе уже ждут туристов, но только после тестирования на коронавирус

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В Севастополе готовы принимать туристов и смягчить требования на въезде в город.

Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба.В частности, с 15 июня может быть разрешена работа гостиниц и отелей.

«С 15 июня предлагаем разрешить бронирование отелей, но окончательное решение будет принято при выходе рекомендаций Роспотребнадзора», - уточнил врио губернатора Михаил Развожаев.

Людей из регионов России будут пускать в Севастополь при наличии отрицательного теста на коронавирус. Его можно будет сделать самостоятельно не раньше чем за 5 дней до въезда в Севастополь или сдать прямо на блокпосте. На трех из пяти пунктов пропуска в Севастополь будет организовано такое тестирование уже с 1 июня.

Человек, который сделал тест на въезде, будет должен изолироваться в месте своего размещения в Севастополе до получения результата. Он должен прийти на электронную почту или через SMS в течение нескольких часов.

Как сообщалось ранее, в Севастополе значительно ослабляются меры самоизоляции, но до 15 июня действует режим повышенной готовности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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