Власть
В Севастополе, Симферополе и Керчи 24 июня проведут военные парады
В Севастополе, Симферополе и Керчи 24 июня проведут военные парады к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне.
Об этом сообщает Южный военный округ Минобороны России.
«Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников приказал организовать перевозки военнослужащих – участников парадов, а также подготовить места их размещения на период проведения тренировок. Особое внимание командующий потребовал обратить на мероприятия эпидемиологической безопасности в целях исключения распространения новой вирусной инфекции», – говорится в сообщении.
Кроме того, в местах дислокации соединений и воинских частей Минобороны России 24 июня пройдут торжественные шествия войск.
В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории Крыма и ЮВО России примут участие свыше 43 тысячи военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Второй мировой войны.
Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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