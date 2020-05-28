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Власть

В Севастополе, Симферополе и Керчи 24 июня проведут военные парады

В Севастополе, Симферополе и Керчи 24 июня проведут военные парады к 75-й годовщине победы во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Южный военный округ Минобороны России.

«Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников приказал организовать перевозки военнослужащих – участников парадов, а также подготовить места их размещения на период проведения тренировок. Особое внимание командующий потребовал обратить на мероприятия эпидемиологической безопасности в целях исключения распространения новой вирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Кроме того, в местах дислокации соединений и воинских частей Минобороны России 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории Крыма и ЮВО России примут участие свыше 43 тысячи военнослужащих, будет задействовано более 800 единиц вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Второй мировой войны.

Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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