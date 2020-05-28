Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии ● Крымские медики выписали за сутки 17 выздоровевших после COVID-19 ● Новый случай коронавируса выявлен у сотрудницы «Массандры» ● В Севастополе уже ждут туристов, но только после тестирования на коронавирус ● Всего один человек заболел COVID в Севастополе за сутки
В Севастополе разрешили работать верандам кафе и фитнес-центрам
фото © ria.ru
Режим повышенной готовности на территории Севастополя продлевается до 15 июня, однако некоторые ограничительные меры, наоборот, ослабляются.
Решение об этом было принято на заседании штаба по борьбе с коронавирусом.
Режим повышенной готовности подразумевает запрет на проведение массовых мероприятий, запрет на посещение музеев, заповедников, лесов и природных парков.Но решено было разрешить севастопольцам посещение набережных, сквером, площадей и городских парков с сохранением социальной дистанции друг от друга. Также возобновляется аренда коммерческих катеров и туристические прогулки на них.
Разрешается работа летних веранд и терасс кафе, возобновляется работа фитнес-центров и других спортивных центров, а также тренировки профессиональных спортсменов и проведение спортивных соревнований, но без зрителей.
Также откроют автошколы и ЗАГСы, но регистрация браков может быть только при количестве участников не более 10 человек.
При этом все предприниматели должны соблюдать правила Роспотребнадзора: дистанцию не менее полутора метров, предварительную запись, обработка рук антисептиками и так далее.
«Ситуация в городе продолжает оставаться стабильной. Все три показателя – количество свободных коек, коэффициент контагиозности и объем тестирования – у нас сохраняются на позитивном уровне. С учетом достаточно затянувшейся ситуации по ограничительным мерам и издержкам, которые несет экономика, мы должны осторожно принимать решения», - сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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