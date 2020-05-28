Происшествия
В Сакском районе Крыма девушка не справилась с мопедом - пострадали двое
27 мая 2020 г. в 19:40 в с. Каменоломня Сакского районе произошла авария с участием мототранспортного средства.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
По предварительным данным, гражданка 1986 г.р., управляя мопедом «Хонда Дио», двигаясь по ул. Солнечная — в направлении ул. Петриченко, не выбрала безопасную скорость, не учла при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением. По итогам она выехала за пределы дороги и допустила опрокидывание транспортного средства.
В результате происшествия травмы разной степени тяжести получили два человека — водитель и пассажир мопеда, гражданка 1995 г.р.
На место аварии выезжали инспекторы ГИБДД. По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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