В Сакском районе Крыма девушка не справилась с мопедом - пострадали двое

27 мая 2020 г. в 19:40 в с. Каменоломня Сакского районе произошла авария с участием мототранспортного средства.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, гражданка 1986 г.р., управляя мопедом «Хонда Дио», двигаясь по ул. Солнечная — в направлении ул. Петриченко, не выбрала безопасную скорость, не учла при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением. По итогам она выехала за пределы дороги и допустила опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия травмы разной степени тяжести получили два человека — водитель и пассажир мопеда, гражданка 1995 г.р.

На место аварии выезжали инспекторы ГИБДД. По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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