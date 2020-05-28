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В Крыму выписали штраф туристам за стоянку и костер в лесу
Госинспекторами Минприроды Крыма выявлен факт незаконной организации временной туристической стоянки и разведения костра на территории нацпарка «Крымский».
Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.
Государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым совместно с сотрудниками национального парка «Крымский» и при взаимодействии с сотрудниками отдела УМВД России по г. Ялте в ходе проведения рейдового осмотра особо охраняемой природной территории федерального значения национального парка «Крымский» выявлен факт нарушения установленного режима особой охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемой природной территории.
Так, граждане, не имея при этом оснований, документов, разрешения на нахождение на вышеуказанной территории, организовали на территории национального парка временною туристическую стоянку с обустройством кострища и разведением костра.
Согласно Положению о национальном парке «Крымский», утвержденному приказом Управления делами Президента Российской Федерации, на территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест.
Указанные действия были совершены в нарушение части 2 статьи 59 Федерального закона «Об охране окружающей среды», а также части 2 статьи 15 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях».
По результатам рейдового осмотра в отношении нарушителей составлено 2 протокола об административных правонарушениях по статье 8.39 КоАП.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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