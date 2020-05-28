В Крыму продолжают отправлять в обсервацию гостей полуострова

За минувшие сутки в обсерваторы Крыма направлены 27 человек, которые прибыли через автомобильные пункты пропуска на админгранице с Украиной.

Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.

«За сутки в обсерваторы направлено 27 человек с автомобильных пунктов пропуска, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Крым», – сказал он.

Как сообщает Новости Украины Фактыконтрольные пункты вьезда-выезда в Крым будут закрыты до 22 июня.

— Кабмин обнародовал постановление №392 об адаптивном выходе с карантина, и в соответствии с ним, внесены изменения в распоряжение №291, которое регламентирует пересечение административной границы и функционирование контрольных пунктов с Крымом. Срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня, — сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Также он напомнил, что в соответствии с этим распоряжением функционирование КПВВ на админгранице с Крыма временно прекращено.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Крыму выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом: три в Сакском районе и по одному в Симферополе, Черноморском и Симферопольском районах.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции. 26 из них - завозные из-за границы, 74 - из субъектов РФ и выявленные по контакту с ними, 248 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 195 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый случай коронавируса выявлен у сотрудницы «Массандры». Женщина была контактной по ранее выявленному случаю.

Всего один человек заболел COVID в Севастополе за сутки. В Севастополе по состоянию на утро 28 мая зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

В Крыму 11 пациентов с внебольничной пневмонией в тяжелом состоянии. На лечении в стационарах находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией, 11 из которых в тяжелом состоянии.

Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом. Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.