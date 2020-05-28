Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе разрешили работать верандам кафе и фитнес-центрам ● Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии ● Крымские медики выписали за сутки 17 выздоровевших после COVID-19 ● Новый случай коронавируса выявлен у сотрудницы «Массандры» ● В Севастополе уже ждут туристов, но только после тестирования на коронавирус
В Крыму продолжают отправлять в обсервацию гостей полуострова
За минувшие сутки в обсерваторы Крыма направлены 27 человек, которые прибыли через автомобильные пункты пропуска на админгранице с Украиной.
Об этом сообщил замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в регионе.
«За сутки в обсерваторы направлено 27 человек с автомобильных пунктов пропуска, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Крым», – сказал он.
Как сообщает Новости Украины Фактыконтрольные пункты вьезда-выезда в Крым будут закрыты до 22 июня.
— Кабмин обнародовал постановление №392 об адаптивном выходе с карантина, и в соответствии с ним, внесены изменения в распоряжение №291, которое регламентирует пересечение административной границы и функционирование контрольных пунктов с Крымом. Срок действия этого распоряжения продлен до 22 июня, — сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Также он напомнил, что в соответствии с этим распоряжением функционирование КПВВ на админгранице с Крыма временно прекращено.
Как сообщалось ранее, за минувшие сутки в Крыму выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом: три в Сакском районе и по одному в Симферополе, Черноморском и Симферопольском районах.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции. 26 из них - завозные из-за границы, 74 - из субъектов РФ и выявленные по контакту с ними, 248 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период – 195 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Новый случай коронавируса выявлен у сотрудницы «Массандры». Женщина была контактной по ранее выявленному случаю.
Всего один человек заболел COVID в Севастополе за сутки. В Севастополе по состоянию на утро 28 мая зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
В Крыму 11 пациентов с внебольничной пневмонией в тяжелом состоянии. На лечении в стационарах находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией, 11 из которых в тяжелом состоянии.
Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом. Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.
Машины в хлам: в Севастополе на Фиоленте произошла страшная авария
Жуткая авария c участием автомобилей BMW и Renault Sandero произошла накануне на Монастырском шоссе вблизи Т-образного перекрестка.
В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом фото
В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.
В Севастополе разрешили работать верандам кафе и фитнес-центрам
Режим повышенной готовности на территории Севастополя продлевается до 15 июня, однако некоторые ограничительные меры, наоборот, ослабляются.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
25 мая
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю фото, видео
26 мая
Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом
Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.