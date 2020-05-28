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Коронавирус в Крыму

В Крыму под меднаблюдением находятся 2356 человек

17:00 четверг, 28 мая 2020

За прошедшие сутки в Крыму под медицинское наблюдение взяли 159 человек.

Об этом во время ежедневного брифинга представителей органов власти по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— Всего под медицинским наблюдением находится 2356 человек, за последние сутки взято под наблюдение 159 человек, снято 88. Из них под динамическим наблюдением на дому 1268 человек, в стационарах 283 человека, — рассказал он.

Помимо этого, в обсерваторах находится 805 человек. За последние сутки в обсерваторы поступило 65 человек, выбыло 5.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские медики выписали за сутки 17 выздоровевших после COVID-19. Крымские медики выписали за истекшие сутки 17 пациентов, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 195 человек.

Новый случай коронавируса выявлен у сотрудницы «Массандры». Женщина была контактной по ранее выявленному случаю.

Всего один человек заболел COVID в Севастополе за сутки. В Севастополе по состоянию на утро 28 мая зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

В Крыму 11 пациентов с внебольничной пневмонией в тяжелом состоянии. На лечении в стационарах находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией, 11 из которых в тяжелом состоянии.

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