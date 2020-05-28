В Крыму под меднаблюдением находятся 2356 человек

За прошедшие сутки в Крыму под медицинское наблюдение взяли 159 человек.

Об этом во время ежедневного брифинга представителей органов власти по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— Всего под медицинским наблюдением находится 2356 человек, за последние сутки взято под наблюдение 159 человек, снято 88. Из них под динамическим наблюдением на дому 1268 человек, в стационарах 283 человека, — рассказал он.

Помимо этого, в обсерваторах находится 805 человек. За последние сутки в обсерваторы поступило 65 человек, выбыло 5.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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