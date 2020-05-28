Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму продолжают отправлять в обсервацию гостей полуострова ● В Севастополе разрешили работать верандам кафе и фитнес-центрам ● Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии ● Крымские медики выписали за сутки 17 выздоровевших после COVID-19 ● Новый случай коронавируса выявлен у сотрудницы «Массандры»
В Крыму под меднаблюдением находятся 2356 человек
За прошедшие сутки в Крыму под медицинское наблюдение взяли 159 человек.
Об этом во время ежедневного брифинга представителей органов власти по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
— Всего под медицинским наблюдением находится 2356 человек, за последние сутки взято под наблюдение 159 человек, снято 88. Из них под динамическим наблюдением на дому 1268 человек, в стационарах 283 человека, — рассказал он.
Помимо этого, в обсерваторах находится 805 человек. За последние сутки в обсерваторы поступило 65 человек, выбыло 5.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские медики выписали за сутки 17 выздоровевших после COVID-19. Крымские медики выписали за истекшие сутки 17 пациентов, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 195 человек.
Новый случай коронавируса выявлен у сотрудницы «Массандры». Женщина была контактной по ранее выявленному случаю.
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