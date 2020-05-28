Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.2
воздух +15
море +16

Происшествия

В Крыму мужчина похитил подростка и заставил работать на сельхозбазе

18:12 четверг, 28 мая 2020

В Белогорском районе задержан мужчина, который выкрал подростка, после чего заставил его работать на своей сельскохозяйственной базе.

Об этом сообщает Следком России по Крыму.

По данным следствия, мужчина недалеко от своего фермерского хозяйства увидел 15-летнего подростка с металлоискателем.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина силой заставил сесть подростка в автомобиль, после чего отвез его по месту жительства тети, у которой мальчик в то время гостил на каникулах. Заперев ребенка в машине, он заявил, что отпустит его только после того, как получит выкуп в размере 120 тысяч рублей. После он отвез жертву на сельхозбазу, где незаконно его удерживал и заставлял работать.

На данный момент мужчина задержан, а подросток смог вернуться к тете. С ним провел работу психолог.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается, уже проведены обыски по месту жительства похитителя, следствие в ближайшее время выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Житель Крыма обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних девочек. Житель Черноморского района Крыма обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних девочек.

В Симферополе охранник с судимостью ограбил учебное заведение. В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от руководства одного из учебных заведений о совершенной из учреждения краже.

Симферополец украл из учебного заведения ноутбуки и смесители. Полицейские задержали ранее судимого симферопольца, который украл из учебного заведения восемь ноутбуков, проектор, сантехнические смесители и деньги.

В Крыму мошенники объявили охоту на получателей «путинских выплат». Они создают «клоны» сайтов госорганов и рассылают письма о начисленных пособиях.

Происшествия
Машины в хлам: в Севастополе на Фиоленте произошла страшная авария

Машины в хлам: в Севастополе на Фиоленте произошла страшная авария

Жуткая авария c участием автомобилей BMW и Renault Sandero произошла накануне на Монастырском шоссе вблизи Т-образного перекрестка.

Происшествия
В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом

В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом фото

В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе разрешили работать верандам кафе и фитнес-центрам

В Севастополе разрешили работать верандам кафе и фитнес-центрам

Режим повышенной готовности на территории Севастополя продлевается до 15 июня, однако некоторые ограничительные меры, наоборот, ослабляются.

Водный кризис
Водохранилища Крыма за месяц обмелели на семь млн кубометров

Водохранилища Крыма за месяц обмелели на семь млн кубометров

Общая наполняемость водохранилищ Крыма за месяц снизилась на 7,1 млн кубометров.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации