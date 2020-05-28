В Крыму мужчина похитил подростка и заставил работать на сельхозбазе

В Белогорском районе задержан мужчина, который выкрал подростка, после чего заставил его работать на своей сельскохозяйственной базе.

Об этом сообщает Следком России по Крыму.

По данным следствия, мужчина недалеко от своего фермерского хозяйства увидел 15-летнего подростка с металлоискателем.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина силой заставил сесть подростка в автомобиль, после чего отвез его по месту жительства тети, у которой мальчик в то время гостил на каникулах. Заперев ребенка в машине, он заявил, что отпустит его только после того, как получит выкуп в размере 120 тысяч рублей. После он отвез жертву на сельхозбазу, где незаконно его удерживал и заставлял работать.

На данный момент мужчина задержан, а подросток смог вернуться к тете. С ним провел работу психолог.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека», ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается, уже проведены обыски по месту жительства похитителя, следствие в ближайшее время выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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