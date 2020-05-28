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Происшествия

В Крыму иномарка слетела с дороги, перевернулась и застряла в деревьях

14:28 четверг, 28 мая 2020

В Симферопольском районе водитель иномарки не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД МВД по РК.

В ведомстве уточнили, что авария произошла накануне вечером по трассе «Симферополь – Николаевка» в районе поселка Кольчугино.

«Водитель 1981 года рождения, управляя Hyundai Solaris и двигаясь со стороны Симферополя в направлении поселка Николаевка, не выбрал безопасную скорость, не учел при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги вправо, с последующим опрокидыванием», - уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки и пассажир. Их с различными травмами доставили в 6-ю городскую больницу Симферополя.

Ранее водитель автомобиля Nissan Teana около села Первомайское Симферопольского района не справился с управлением и вылетел на обочину. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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