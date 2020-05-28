Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В детсадах Симферополя проведут тестирование детей на коронавирус ● Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом ● В Крыму вместе с коронавирусом бушует пневмония ● Крымские медики выписали за сутки 24 выздоровевших после COVID-19 ● Крымские парламентарии продлили льготный проезд для медработников до конца года
В Крыму 11 пациентов с внебольничной пневмонией в тяжелом состоянии
фото © Новости Крыма
На лечении в стационарах находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией, 11 из которых в тяжелом состоянии.
Об этом во время ежедневного брифинга представителей органов власти по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
— На лечении в стационарах находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией. 11 из них в тяжелом состоянии, — рассказал Лясковский.
Он подчеркнул, что за последние сутки с подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии в больницы поступило 15 человек, выписано 11.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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