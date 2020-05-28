В Крыму 11 пациентов с внебольничной пневмонией в тяжелом состоянии

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На лечении в стационарах находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией, 11 из которых в тяжелом состоянии.

Об этом во время ежедневного брифинга представителей органов власти по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

— На лечении в стационарах находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией. 11 из них в тяжелом состоянии, — рассказал Лясковский.

Он подчеркнул, что за последние сутки с подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии в больницы поступило 15 человек, выписано 11.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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