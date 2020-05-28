В ФСБ России опасаются провокаций против морских судов по пути в Крым

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Угроза провокаций в отношении морских судов, следующих в порты Крыма, сохраняется.

Об этом сообщил в интервью российскому агентству ТАСС первый заместитель директора ФСБ, руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

«Сохраняются риски диверсий и провокаций в отношении транспортных переходов, российских и иностранных судов, следующих в порты Крыма», – сказал он.

При этом в интервью нет уточнения Кулишова, каких конкретно провокаций опасаются в ФСБ и от кого.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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