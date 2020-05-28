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Происшествия

В Феодосии вор украл коллекцию монет и расплачивался ей в магазинах

11:50 четверг, 28 мая 2020
Феодосия

В дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии поступило сообщение от жительницы Белогорского района о совершенной из ее квартиры, расположенной в г. Феодосии, краже.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Как выяснили полицейские, злоумышленник в период времени с начала апреля по середину мая проник в жилище путем отжима балконной двери.

Со слов заявительницы, из квартиры пропали семь альбомов с коллекционными монетами РФ, денежными купюрами и монетами других стран различного периода, электроинструменты и денежные средства. Ущерб составил порядка 150 тыс. руб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастного к совершению квартирной кражи. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Выяснилось, что подозреваемый проводил ремонтные работы у заявительницы. Воспользовавшись тем, что хозяйка какое-то время отсутствовала, мужчина решился на преступление. Со слов злоумышленника, похищенными юбилейными монетами РФ он расплачивался в магазинах. Похищенное частично изъято полицейскими у задержанного.

Следственным отделом ОМВД России по г. Феодосии по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет. Задержанному избрана мера пресечения — арест.

Оперативники отрабатывают злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям на территории обслуживания.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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