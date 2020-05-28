Коронавирус в Крыму
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В детсадах Симферополя проведут тестирование детей на коронавирус
В ближайшие дни в детских садах крымской столицы проведут тестирование детей на новую коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.
— Это плановое мероприятие, которое запланировал Роспотребнадзор в связи с тем, что в Симферополе больше всего открыто дежурных групп в детских садах, которые посещает около трех тысяч детей, — уточнила министр.
Лаврик добавила, что тестирование проведут только по разрешению родителей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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