В детсадах Симферополя проведут тестирование детей на коронавирус

В ближайшие дни в детских садах крымской столицы проведут тестирование детей на новую коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

— Это плановое мероприятие, которое запланировал Роспотребнадзор в связи с тем, что в Симферополе больше всего открыто дежурных групп в детских садах, которые посещает около трех тысяч детей, — уточнила министр.

Лаврик добавила, что тестирование проведут только по разрешению родителей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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