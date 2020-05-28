Силовики похвастались, что нашли у жителя Симферополя печенье с коноплей

В Симферополе будут судить местного жителя за хранение несколько видов наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, у 56-летнего жителя крымской столице во время обыска нашли несколько видов запрещенных веществ: амфетамин, метамфетами и редкий синтетический наркотик гамма-бутиролактон, который был упакован в три пластиковые емкости. Его общая масса составила почти 150 граммов.

Также полицейские нашли у мужчины на кухне самодельные печенья с содержанием конопли.

«На вопрос полицейских, для чего он использует в выпечке наркосодержащие растения, задержанный внятно пояснить не смог», - уточнили в пресс-службе.

На данный момент мужчине предъявлено обвинение по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере», а дело передано в суд.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец получил срок и штраф за взятку ФСБшнику. В Севастополе осудили предпринимателя, давшего крупную взятку пограничнику, чтобы получить разрешение на использование земельного участка. Мужчину признали виновным и назначили условный срок и 1,5 млн рублей штрафа.

Крымчанин вывозил песок с пляжа прицепом. Госинспекторами Минприроды Крыма на территории Сакского района выявлен факт незаконной добычи песка.

Крымчане за год нарушили правила дорожного движения более 1,5 млн раз. Крымские полицейские в прошлом году выявили более 1,5 млн нарушений правил дорожного движения.

В Бахчисарае на 30 суток приостановили деятельность трех предприятий. Бахчисарайский районный суд на 30 суток приостановил работу трех предприятий, нарушавших предписания Роспотребнадзора.