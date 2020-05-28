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Происшествия

Силовики похвастались, что нашли у жителя Симферополя печенье с коноплей

В Симферополе будут судить местного жителя за хранение несколько видов наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, у 56-летнего жителя крымской столице во время обыска нашли несколько видов запрещенных веществ: амфетамин, метамфетами и редкий синтетический наркотик гамма-бутиролактон, который был упакован в три пластиковые емкости. Его общая масса составила почти 150 граммов.

Также полицейские нашли у мужчины на кухне самодельные печенья с содержанием конопли.

«На вопрос полицейских, для чего он использует в выпечке наркосодержащие растения, задержанный внятно пояснить не смог», - уточнили в пресс-службе.

На данный момент мужчине предъявлено обвинение по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере», а дело передано в суд.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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