Севастопольцы отбили у похитителей лавочку через соцсети

В Севастополе под покровом ночи была похищена лавочка, расположенная у одного из городских фитнес-клубов. Усилиями двоих человек, один из которых был одет в оранжевую спецовку, любимый многими клиентами предмет уличного интерьера исчез.

Однако наружные камеры не оставили незамеченным «хорошо спланированное дело», и представители заведения поделились им в сети.

«В ночь на 22 мая двое мужчин так скучали по нашему фитнес клубу, что решили заиметь частичку клуба – скамейку. Это было хорошо спланированное дело! Припарковались за деревьями, чтобы не было видно номеров. Утащили скамейку (на которой родители ожидали своих деток с занятий и часто делали остановку пожилые люди) в фургон и скрылись», – написал под опубликованным в группе «Черный список Севастополь» роликом Артем Трофимов.

Молодой человек, который, вероятно, является работником фитнес-клуба, хотя и отнесся к произошедшему с иронией, сопроводив видео забавной мелодией, все-таки попросил пользователей помочь в возвращении имущества. Обратился он и к действующим на ролике лицам: «Если Вы и есть похитители - привезите ее обратно. Счастливыми она вас не сделает, а вот опозорить может!»

Спустя несколько дней история с похищенной скамейкой неожиданно получила свое продолжение, о чем Артем Трофимов рассказал в том же сообществе сайта «ВКонтакте». По его словам, благодаря опубликованной записи авторам удалось «вычислить» виновников, и в одну из ночей лавочка была возвращена на прежнее место.

«Наша лавочка вернулась! Спасибо всем Вам за поддержку и репосты! Нам было отправлено огромное количество сообщений, слов поддержки и даже фото машины», – отметил Трофимов.

Комментаторы восприняли запись с юмором: написав, что «людей заставили тяжести таскать туда-сюда», и, предположив, что кому-то просто не хватало посадочных мест во время праздника. Некоторые обратили внимание и на то, что во второй раз участником событий стал лишь один человек.

«Подельник оказался ненадежный, как наживаться, так вдвоем», – написала одна из пользовательниц.

«Сага со скамейкой» напомнила комментаторам историю, случившуюся около месяца назад на одной из городских автомобильных заправочных станций. Тогда, по словам работника АЗС, приехавшая женщина, не реагируя на замечания сотрудников, у всех на глазах увезла на «газели» мусорный контейнер.

Позже правоохранителям она рассказала, что собиралась использовать контейнер на своем дачном участке. Теперь за содеянное ей угрожает до четырех лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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