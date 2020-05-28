Севастополец получил срок и штраф за взятку ФСБшнику

В Севастополе осудили предпринимателя, давшего крупную взятку пограничнику, чтобы получить разрешение на использование земельного участка. Мужчину признали виновным и назначили условный срок и 1,5 млн рублей штрафа.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Злоумышленник, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с директором другого хозяйствующего субъекта, передал через посредника должностному лицу пограничного управления ФСБ России по РК взятку в размере 235 тыс. рублей. Денежные средства предназначались за положительный ответ на обращение по вопросу использования земельного участка, необходимого организации для ведения хозяйственной деятельности, смежного с территорией управления», - рассказали подробности произошедшего в надзорном ведомстве.

Сотрудник ФСБ отказался от щедрого вознаграждения за незаконную услугу, после чего на директора коммерческого предприятия завели уголовное дело по факту дачи крупной взятки группой лиц.

Ему дали четыре года лишения свободы, однако примени наказание условно и назначили 1,5 млн штрафа. На данный момент продолжается расследование в отношении сообщника севастопольца.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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