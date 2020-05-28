Руководителя пансионата в Алуште обвиняют в растрате

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении начальника пансионата по факту присвоения и растраты бюджетных денежных средств.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Прокуратура г. Алушты провела проверку соблюдения федерального законодательства при расходовании бюджетных средств.

Установлено, что в конце декабря 2019 года руководитель одного из пансионатов города в нарушение положений законодательства, используя свое служебное положение с целью хищения вверенных ему бюджетных средств, незаконно начислил себе материальную помощь в размере 300 тыс. руб., чем причинил учреждению материальный ущерб.

По результатам рассмотрения направленных прокуратурой района материалов, следственным отделом по г. Алуште Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю в отношении начальника пансионата возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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