Коронавирус в Крыму
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии
Роспотребнадзор совместно с российским минкультом подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии коронавируса.
Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на документы ведомства.
При походе в кино гражданам рекомендуется носить защитную маску, при этом сотрудники заведений должны носить маски и перчатки в обязательном порядке, а также иметь запас антисептиков и дезинфицирующих средств.
Кроме того, кинотеатры должны обеспечить соблюдение дистанции между гражданами. «Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм социальной дистанции)», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Требования о соблюдении расстояния при этом не распространяются на членов семьи. Деятельность кинотеатров может возобновиться по решению властей регионов России.
Работа кинотеатров в Крыму полностью прекращена с 28 марта.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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