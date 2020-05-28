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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии

14:49 четверг, 28 мая 2020

Роспотребнадзор совместно с российским минкультом подготовил рекомендации по работе кинотеатров в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на документы ведомства.

При походе в кино гражданам рекомендуется носить защитную маску, при этом сотрудники заведений должны носить маски и перчатки в обязательном порядке, а также иметь запас антисептиков и дезинфицирующих средств.

Кроме того, кинотеатры должны обеспечить соблюдение дистанции между гражданами. «Осуществлять реализацию кинобилетов для посетителей кинотеатров в кинозалах с учетом организации рассадки зрителей не менее одного метра (соблюдение норм социальной дистанции)», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Требования о соблюдении расстояния при этом не распространяются на членов семьи. Деятельность кинотеатров может возобновиться по решению властей регионов России.

Работа кинотеатров в Крыму полностью прекращена с 28 марта.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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