Парламент Крыма запретил кандидатам в депутаты иметь счета в украинских банках

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Парламент Крыма запретил кандидатам в депутаты «иметь счета в иностранных банках».

Такое решение было принято в ходе заседания законодательного органа.

Были приняты изменения в законы о российских выборах депутатов местных представительных органов Крыма и о выборах депутатов парламента Крыма.

«Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов и допущенный к распределению депутатских мандатов, исключается из указанного списка также, если он не соблюдает следующие требования: закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов», – говорится в сообщении об изменениях закона.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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