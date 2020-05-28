Новый случай коронавируса выявлен у сотрудницы «Массандры»

Женщина была контактной по ранее выявленному случаю.

Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с коронавирусом в Республике Крым за истекшие сутки заявил заместитель руководителя крымского регионального отделения Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

— Жительница Симферопольского района, работает в Ялте на ПАО «Массандра», была контактная по ранее подтвержденному случаю. Также была обследована и по результатам положительных тестов была госпитализирована в 7-ю городскую больницу (в Симферополе – Ред.), — сообщил Крутиков.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 11 пациентов с внебольничной пневмонией в тяжелом состоянии. На лечении в стационарах находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией, 11 из которых в тяжелом состоянии.

Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом. Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.

В Крыму вместе с коронавирусом бушует пневмония. В республике 168 человек продолжают лечение от COVID-19.

Крымские медики выписали за сутки 24 выздоровевших после COVID-19. Крымские медики выписали за истекшие сутки 24 пациента, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 178 человек.