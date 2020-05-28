Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе уже ждут туристов, но только после тестирования на коронавирус ● Всего один человек заболел COVID в Севастополе за сутки ● В Крыму 11 пациентов с внебольничной пневмонией в тяжелом состоянии ● В детсадах Симферополя проведут тестирование детей на коронавирус ● Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом
Новый случай коронавируса выявлен у сотрудницы «Массандры»
Женщина была контактной по ранее выявленному случаю.
Об этом во время ежедневного брифинга по ситуации с коронавирусом в Республике Крым за истекшие сутки заявил заместитель руководителя крымского регионального отделения Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
— Жительница Симферопольского района, работает в Ялте на ПАО «Массандра», была контактная по ранее подтвержденному случаю. Также была обследована и по результатам положительных тестов была госпитализирована в 7-ю городскую больницу (в Симферополе – Ред.), — сообщил Крутиков.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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