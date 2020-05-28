Происшествия
Машины в хлам: в Севастополе на Фиоленте произошла страшная авария
фото © Автопартнер Крым Севастополь ДТП
Жуткая авария c участием автомобилей BMW и Renault Sandero произошла накануне на Монастырском шоссе вблизи Т-образного перекрестка.
Об этом сообщили пользователи в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП».
Как утверждают очевидцы, водитель BMW был пьян и на большой скорости выехал на встречку и врезался во второй автомобиль. В результате столкновения обе машины разбиты в хлам, водитель Renault с переломами и ушибами госпитализирован.
«Я только оттуда приехал, у водилы БМВ 0.8 промилле, повезли на хутор», – сообщил в соцсети Дмитрий Смирнов.
«У БМВ вырвало рычаг вместе с колесом, а на Сандеро вообще полностью раздробило диск», – отметил Анатолий Еськов.
В пресс-службе севастопольского управления МВД ForPost сообщили, что водитель BMW 1965 года рождения, двигаясь в сторону Фиолента с Балаклавского шоссе к Монастырскому шоссе, на правом закруглении дороги выехал на встречную полосу и въехал в Renault Sandero, ехавший навстречу под управлением водителя 1978 года рождения.
«В результате ДТП с различными травмами был доставлен водитель Renault. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка»,– уточнили в пресс-службе МВД.
Информацию о нетрезвом состоянии водителя BMW в ведомстве не подтвердили.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом. В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.
В Крыму иномарка слетела с дороги, перевернулась и застряла в деревьях. В Симферопольском районе водитель иномарки не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В Сакском районе Крыма девушка не справилась с мопедом - пострадали двое. 27 мая 2020 г. в 19:40 в с. Каменоломня Сакского районе произошла авария с участием мототранспортного средства.
Севастопольцы отбили у похитителей лавочку через соцсети. В Севастополе под покровом ночи была похищена лавочка, расположенная у одного из городских фитнес-клубов. Усилиями двоих человек, один из которых был одет в оранжевую спецовку, любимый многими клиентами предмет уличного интерьера исчез.
Машины в хлам: в Севастополе на Фиоленте произошла страшная авария
Жуткая авария c участием автомобилей BMW и Renault Sandero произошла накануне на Монастырском шоссе вблизи Т-образного перекрестка.
В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом фото
В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.
В Севастополе разрешили работать верандам кафе и фитнес-центрам
Режим повышенной готовности на территории Севастополя продлевается до 15 июня, однако некоторые ограничительные меры, наоборот, ослабляются.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
25 мая
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю фото, видео
26 мая
Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом
Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.