Машины в хлам: в Севастополе на Фиоленте произошла страшная авария

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Жуткая авария c участием автомобилей BMW и Renault Sandero произошла накануне на Монастырском шоссе вблизи Т-образного перекрестка.

Об этом сообщили пользователи в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП».

Как утверждают очевидцы, водитель BMW был пьян и на большой скорости выехал на встречку и врезался во второй автомобиль. В результате столкновения обе машины разбиты в хлам, водитель Renault с переломами и ушибами госпитализирован.

«Я только оттуда приехал, у водилы БМВ 0.8 промилле, повезли на хутор», – сообщил в соцсети Дмитрий Смирнов.

«У БМВ вырвало рычаг вместе с колесом, а на Сандеро вообще полностью раздробило диск», – отметил Анатолий Еськов.

В пресс-службе севастопольского управления МВД ForPost сообщили, что водитель BMW 1965 года рождения, двигаясь в сторону Фиолента с Балаклавского шоссе к Монастырскому шоссе, на правом закруглении дороги выехал на встречную полосу и въехал в Renault Sandero, ехавший навстречу под управлением водителя 1978 года рождения.

«В результате ДТП с различными травмами был доставлен водитель Renault. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка»,– уточнили в пресс-службе МВД.

Информацию о нетрезвом состоянии водителя BMW в ведомстве не подтвердили.

В тексте использованы материалы: Форпост

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