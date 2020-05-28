Происшествия
Мало коронавируса: бешеная кошка закрыла на карантин целый поселок в Крыму
В Красногвардейском районе специалисты Госкомветеринарии зарегистрировали случай бешенства кошки, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что заболевшую кошку специалисты обнаружили в селе Восход. Поселок объявлен неблагополучным по бешенству животных.
Сотрудники ведомства провели все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространения заболевания и напомнили, что самый эффективный способ предотвратить заражение животных – их иммунизация.
Ранее в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что в республике наблюдается ухудшение эпизоотической ситуации с заражением бешенством домашних и диких животных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму под меднаблюдением находятся 2356 человек. За прошедшие сутки в Крыму под медицинское наблюдение взяли 159 человек.
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Крымские медики выписали за сутки 17 выздоровевших после COVID-19. Крымские медики выписали за истекшие сутки 17 пациентов, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 195 человек.
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