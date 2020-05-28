Мало коронавируса: бешеная кошка закрыла на карантин целый поселок в Крыму

В Красногвардейском районе специалисты Госкомветеринарии зарегистрировали случай бешенства кошки, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что заболевшую кошку специалисты обнаружили в селе Восход. Поселок объявлен неблагополучным по бешенству животных.

Сотрудники ведомства провели все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространения заболевания и напомнили, что самый эффективный способ предотвратить заражение животных – их иммунизация.

Ранее в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что в республике наблюдается ухудшение эпизоотической ситуации с заражением бешенством домашних и диких животных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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