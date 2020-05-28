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Происшествия

Мало коронавируса: бешеная кошка закрыла на карантин целый поселок в Крыму

В Красногвардейском районе специалисты Госкомветеринарии зарегистрировали случай бешенства кошки, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что заболевшую кошку специалисты обнаружили в селе Восход. Поселок объявлен неблагополучным по бешенству животных.

Сотрудники ведомства провели все необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространения заболевания и напомнили, что самый эффективный способ предотвратить заражение животных – их иммунизация.

Ранее в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что в республике наблюдается ухудшение эпизоотической ситуации с заражением бешенством домашних и диких животных.  

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму под меднаблюдением находятся 2356 человек. За прошедшие сутки в Крыму под медицинское наблюдение взяли 159 человек.

В Крыму продолжают отправлять в обсервацию гостей полуострова. За минувшие сутки в обсерваторы Крыма направлены 27 человек, которые прибыли через автомобильные пункты пропуска на админгранице с Украиной.

Крымские медики выписали за сутки 17 выздоровевших после COVID-19. Крымские медики выписали за истекшие сутки 17 пациентов, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 195 человек.

Новый случай коронавируса выявлен у сотрудницы «Массандры». Женщина была контактной по ранее выявленному случаю.

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