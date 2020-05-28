Коронавирус в Крыму
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Купание в море повышает риск заражения коронавирусом
фото © Новости Крыма
Россиян предупредили об опасности заражения COVID-19 при купании в море.
Об этом заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов.
Эксперт подчеркнул, что главная опасность таится на мелководье, а также ждет купающихся при входе и выходе из воды, пишет НСН.
Он рассказал, что частицы вируса скапливаются в пенной кромке, в которой также могут обитать, к примеру, холерные и ротавирусные палочки.
Для тех, кто все же, несмотря на эпидситуацию, планирует пляжный отдых, Георгий Фролов дал несколько рекомендации. Отдыхающим при выходе из воды необходимо обрабатывать ноги мыльным раствором, также ни в коем случает нельзя глотать воду.
При этом, по словам эксперта, специальная обработка прибрежных зон должна проводится регулярно.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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