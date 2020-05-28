Купание в море повышает риск заражения коронавирусом

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Россиян предупредили об опасности заражения COVID-19 при купании в море.

Об этом заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов.

Эксперт подчеркнул, что главная опасность таится на мелководье, а также ждет купающихся при входе и выходе из воды, пишет НСН.

Он рассказал, что частицы вируса скапливаются в пенной кромке, в которой также могут обитать, к примеру, холерные и ротавирусные палочки.

Для тех, кто все же, несмотря на эпидситуацию, планирует пляжный отдых, Георгий Фролов дал несколько рекомендации. Отдыхающим при выходе из воды необходимо обрабатывать ноги мыльным раствором, также ни в коем случает нельзя глотать воду.

При этом, по словам эксперта, специальная обработка прибрежных зон должна проводится регулярно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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