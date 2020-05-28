Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый случай коронавируса выявлен у сотрудницы «Массандры» ● В Севастополе уже ждут туристов, но только после тестирования на коронавирус ● Всего один человек заболел COVID в Севастополе за сутки ● В Крыму 11 пациентов с внебольничной пневмонией в тяжелом состоянии ● В детсадах Симферополя проведут тестирование детей на коронавирус
Крымские медики выписали за сутки 17 выздоровевших после COVID-19
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Крымские медики выписали за истекшие сутки 17 пациентов, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 195 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Выздоровевших за весь период – 195 человек», – сообщил он.
27 мая сообщалось, что с выздоровлением из больниц выписаны 178 пациентов, переболевших коронавирусом.
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрирован 361 случай COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 195 пациентов, 11 человек скончались.
С 18 мая на территории республики прекратил действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию, но введен обязательный масочный режим в общественных местах. Закрытыми остаются объекты размещения и заведения общественного питания. Власти Крыма обратились к федеральным властям с просьбой смягчить санитарные требования в курортной сфере.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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