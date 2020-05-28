Крымские медики выписали за сутки 17 выздоровевших после COVID-19

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Крымские медики выписали за истекшие сутки 17 пациентов, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 195 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Выздоровевших за весь период – 195 человек», – сообщил он.

27 мая сообщалось, что с выздоровлением из больниц выписаны 178 пациентов, переболевших коронавирусом.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрирован 361 случай COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 195 пациентов, 11 человек скончались.

С 18 мая на территории республики прекратил действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию, но введен обязательный масочный режим в общественных местах. Закрытыми остаются объекты размещения и заведения общественного питания. Власти Крыма обратились к федеральным властям с просьбой смягчить санитарные требования в курортной сфере.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Всего один человек заболел COVID в Севастополе за сутки. В Севастополе по состоянию на утро 28 мая зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

В Крыму 11 пациентов с внебольничной пневмонией в тяжелом состоянии. На лечении в стационарах находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией, 11 из которых в тяжелом состоянии.

Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом. Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.

В Крыму вместе с коронавирусом бушует пневмония. В республике 168 человек продолжают лечение от COVID-19.