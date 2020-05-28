Происшествия
Крымчанина будут судить за изнасилование и убийство 80-летней соседки
Перед судом предстанет 52-летний житель Феодосии, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 80-летней пенсионерки.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
«Установлено, что неоднократно судимый житель Феодосии в мае 2019 года освободился из мест лишения свободы. В ночь на 1 июля 2019 года он проник в квартиру к 80-летней соседке, которая в силу преклонного возраста и заболеваний не могла оказать сопротивления, и совершил в отношении нее преступления. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, злоумышленник изнасиловал пенсионерку и совершил ее убийство путем удушения», – говорится в сообщении.
Правоохранители задержали злоумышленника, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Феодосии вор украл коллекцию монет и расплачивался ей в магазинах. В дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии поступило сообщение от жительницы Белогорского района о совершенной из ее квартиры, расположенной в г. Феодосии, краже.
Житель Крыма обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних девочек. Житель Черноморского района Крыма обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних девочек.
В Симферополе охранник с судимостью ограбил учебное заведение. В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от руководства одного из учебных заведений о совершенной из учреждения краже.
Симферополец украл из учебного заведения ноутбуки и смесители. Полицейские задержали ранее судимого симферопольца, который украл из учебного заведения восемь ноутбуков, проектор, сантехнические смесители и деньги.
В ФСБ России опасаются провокаций против морских судов по пути в Крым
Угроза провокаций в отношении морских судов, следующих в порты Крыма, сохраняется.
Число природных пожаров в Крыму выросло в пять раз
В Крыму объявили экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 28-31 мая.
В Симферополе фура на скорости въехала в жилой дом фото
В Симферополе фура с отказавшими тормозами въехала в жилой дом и протаранила иномарку.
Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом
Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.
12 часов назад
В Симферополе в кладке здания обнаружили надгробные плитыфото
13 часов назад
Власти Крыма обещают пока «Массандру» не продавать
14 часов назад
Крымчане стали резко меньше платить за коммуналку
12 часов назад
Крымские медики выписали за сутки 17 выздоровевших после COVID-19
Крымские медики выписали за истекшие сутки 17 пациентов, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 195 человек.