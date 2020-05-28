Крымчанина будут судить за изнасилование и убийство 80-летней соседки

Перед судом предстанет 52-летний житель Феодосии, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 80-летней пенсионерки.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

«Установлено, что неоднократно судимый житель Феодосии в мае 2019 года освободился из мест лишения свободы. В ночь на 1 июля 2019 года он проник в квартиру к 80-летней соседке, которая в силу преклонного возраста и заболеваний не могла оказать сопротивления, и совершил в отношении нее преступления. Будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, злоумышленник изнасиловал пенсионерку и совершил ее убийство путем удушения», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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