Крымчанин вывозил песок с пляжа прицепом

Госинспекторами Минприроды Крыма на территории Сакского района выявлен факт незаконной добычи песка.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.

Государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым зафиксирован факт стоянки транспортного средства марки ВАЗ 2103 в водоохранной зоне Черного моря на расстоянии 61 м. от уреза воды, а также факт незаконной добычи песка с последующей погрузкой в прицеп указанного транспортного средства.

Правонарушение установлено на территории Уютненского сельского поселения Сакского района благодаря информации неравнодушных граждан.

В настоящее время Минприроды Крыма проводится административное расследование по факту использования водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности, а также по факту незаконной добычи песка.

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ и ч.3 ст.8.13 КоАП РФ.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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