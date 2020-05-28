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Крымчане за год нарушили правила дорожного движения более 1,5 млн раз
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Крымские полицейские в прошлом году выявили более 1,5 млн нарушений правил дорожного движения.
Об этом сообщил на сессии Государственного совета Крыма министр внутренних дел республики Павел Каранда.
«На сегодняшний день введено в эксплуатацию и функционирует 108 специальных стационарных комплексов, 21 мобильный и 15 передвижных специальных комплексов. Сотрудниками центра автоматической фиксации административных правонарушений вынесено свыше 1,3 млн постановлений об административных правонарушениях. В республиканскую казну поступило более 245 млн рублей. Всего выявлено более 1,5 млн нарушений правил дорожного движения», – сказал Каранда.
По словам министра, в прошлом году полицейские вели работу по предупреждению и недопущению нарушений ПДД. В частности проведено 2,7 тыс пропагандистских мероприятий, в том числе 748 по предупреждению детского дорожного травматизма. Проведено 77 тыс занятий и лекций по безопасности дорожного движения, 3,6 тыс – в образовательных организациях. В средствах массовой информации размещено свыше 15 тыс материалов по безопасности движения.
«Итогом работы по безопасности дорожного движения стало снижение общего количества ДТП на 7,2%, числа погибших – на 16,9%, с 337 до 280, и раненых в них лиц на 9,4%. Снизилась тяжесть последствий ДТП с 10,9 до 10,1 погибших на 100 пострадавших», – сказал Каранда.
Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, созданный при управлении ГИБДД МВД по Республике Крым, начал работу в 2017 году. Летом прошлого года МВД опубликовало полный список расположенных на крымских дорогах камер.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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