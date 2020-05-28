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Крымчане стали резко меньше платить за коммуналку
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В апреле 2020 года в связи с введением в Республике Крым ограничений из-за пандемии коронавируса почти в два раза упали платежи за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом на онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.
«Платежи резко упали, чуть ли не в два раза. Это и управляющие компании не получают деньги, и тепло, и вода (ресурсоснабжающие организации – прим.), - отметил Петров. – У всех большие сложности с этим делом. Надеюсь, в ближайшее время это все выровняется».
Также гендиректор ГУП РК «КР ЕИРЦ» Эскендер Салиев сообщил, что всего 60% абонентов ЕИРЦ в Крыму смогли оплатить пришедшие в апреле единые платежные документы. При этом, чтобы предприятие, работающее с коммунальными услугами, было рентабельным, платежи должны стабильно вноситься 95% потребителей.
«Если говорить о ресурсоснабжающих организациях, которые касаются ЖКХ, им тариф рассчитывают без прибыли. И каждый рубль, который мы с вами туда не заплатили, это их прямой убыток. А по закону вам все равно должны оказывать услугу. То есть, мы своими собственными руками разоряем то, с чего требуем потом выполнения тех же самых услуг», - пояснил он, призвав крымчан не задерживать оплату по коммунальным счетам.
Вместе с тем в части оплаты услуги по вывозу ТКО, расчеты которых уже осуществляет ЕИРЦ, приблизительно шестая часть крымчан ни разу не оплачивала эту услугу с момента ее внедрения в январе 2019 года.
«На сегодняшний день у «Крымэкоресурсов» более чем 720 тысяч лицевых счетов. 113 тысяч человек не платят, не платили ни разу, - подчеркнул Салиев. – Задолженность накапливается, за это на них кто-нибудь когда-нибудь пойдет в суд. Мы уже начинаем подготавливать списки должников, начнем с крупных задолженностей. Это будет касаться и фонда капремонта, и вывоза ТКО».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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