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Власть

Крымчане стали резко меньше платить за коммуналку

09:23 четверг, 28 мая 2020
Крымчане стали резко меньше платить за коммуналку

фото © Новости Крыма

В апреле 2020 года в связи с введением в Республике Крым ограничений из-за пандемии коронавируса почти в два раза упали платежи за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом на онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров.

«Платежи резко упали, чуть ли не в два раза. Это и управляющие компании не получают деньги, и тепло, и вода (ресурсоснабжающие организации – прим.), - отметил Петров. – У всех большие сложности с этим делом. Надеюсь, в ближайшее время это все выровняется».

Также гендиректор ГУП РК «КР ЕИРЦ» Эскендер Салиев сообщил, что всего 60% абонентов ЕИРЦ в Крыму смогли оплатить пришедшие в апреле единые платежные документы. При этом, чтобы предприятие, работающее с коммунальными услугами, было рентабельным, платежи должны стабильно вноситься 95% потребителей.

«Если говорить о ресурсоснабжающих организациях, которые касаются ЖКХ, им тариф рассчитывают без прибыли. И каждый рубль, который мы с вами туда не заплатили, это их прямой убыток. А по закону вам все равно должны оказывать услугу. То есть, мы своими собственными руками разоряем то, с чего требуем потом выполнения тех же самых услуг», - пояснил он, призвав крымчан не задерживать оплату по коммунальным счетам.

Вместе с тем в части оплаты услуги по вывозу ТКО, расчеты которых уже осуществляет ЕИРЦ, приблизительно шестая часть крымчан ни разу не оплачивала эту услугу с момента ее внедрения в январе 2019 года.

«На сегодняшний день у «Крымэкоресурсов» более чем 720 тысяч лицевых счетов. 113 тысяч человек не платят, не платили ни разу, - подчеркнул Салиев. – Задолженность накапливается, за это на них кто-нибудь когда-нибудь пойдет в суд. Мы уже начинаем подготавливать списки должников, начнем с крупных задолженностей. Это будет касаться и фонда капремонта, и вывоза ТКО».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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