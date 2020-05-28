Общество
Какой сегодня праздник 28 мая
фото © pixabay.com
Сегодня, 28 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Вознесение Господне
Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.
Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.
День пограничника России
Фото gazeta.ru
28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. День пограничных войск или День пограничника установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года, «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».
Пахом Бокогрей (Пахом Теплый)
Народный праздник «Пахом Теплый» отмечается 28 мая (по старому стилю - 15 мая). Православная церковь в этот день чтит память преподобного Пахомия Великого, Египетского, Фиваидского. Другие названия праздника: «Пахом», «Пахом Бокогрей», «Травник», «Зеленый шум». Названия «Теплый» или «Бокогрей» день получил за то, что с 28 мая приходит по-настоящему теплая летняя погода.
Также сегодня, 28 мая, отмечают такие праздники:
- День памяти святого благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского
- День специалиста по поисковой оптимизации (День SEO-оптимизатора Рунета)
- День республики в Азербайджане
- День первой республики в Армении
- День брюнеток
- День рождения майонеза
- День лепестковой вьюги
- Международный день действий за женское здоровье (International Day of Action for Women`s Health)
- День гамбургера (National Hamburger Day) в США
- День грудинки (National Brisket Day) в США
- День вооруженных сил Хорватии
- День республики Непал
- День величия в Пакистане
- День падения военного режима в Эфиопии
- День национального флага на Филиппинах
Сегодня именины празднуют: Анастасия, Исай, Пахом, Дмитрий, Серапион, Ефросин, Ахилл (Ахиллий).
Что происходило 28 мая в прошлые годы
1539 - испанский конкистадор и кубинский губернатор Эрнандо де Сото вошел в залив Тампа у берегов Флориды. Его шеститысячный отряд пересек территорию современного штата Джорджия и к маю 1542 года достиг Миссисипи.
1569 - подписана Люблинская уния, объединившая Польшу и Литву в Речь Посполитуюгосударство с единообразным устройством, общей денежной системой и сеймом.
1742 - в Лондоне сооружен первый крытый плавательный бассейн.
1763 - в Киеве открыта школа по обучению живописи.
1830 - президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев с их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории восточнее Миссисипи.
1871 - после недели кровавых боев разгромлена Парижская коммуна. В ходе боев и казней погибли 25 тысяч коммунаров, около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или высланы на каторжные работы в Новую Каледонию и Алжир.
1904 - После катастрофического провала в Париже Джакомо Пуччини впервые представил в Брешии кардинально переработанную оперу «Мадам Баттерфляй», которая имела на этот раз потрясающий успех.
1921 - X конференция РКП(б) приняла курс на «Новую экономическую политику» (НЭП).
1927 - поступили в продажу первые советские конверты с напечатанными на них марками.
1928 - слияние автомобильных концернов «Крайслер» и «Додж».
1957 - в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыкипризы «Грэмми».
1961 - последний рейс поезда «Восточный экспресс» из Парижа в Бухарест; он действовал в течение 78 лет.
1969 - Мик Джаггер и его подруга Марианна Фейтфул арестованы за употребление наркотиков.
1977 - в Париже впервые сыграли вместе Стинг, Стюарт Копленд и Энди Саммерс. Они выступили как часть импровизированного коллектива «Стронций-90», организованного бас-гитаристом Майком Хаулеттом во время концерта воссоединившихся членов группы «Gong».
1985 - футбольная команда «Динамо» (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР.
1997 - в Киеве Россия и Украина подписали пакет документов о разделе Черноморского флота.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 мая. Какие праздники будут завтра?
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