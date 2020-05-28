Какой сегодня праздник 28 мая

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Сегодня, 28 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Вознесение Господне

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.

Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.

День пограничника России

Фото gazeta.ru

28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. День пограничных войск или День пограничника установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года, «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск».

Пахом Бокогрей (Пахом Теплый)

Народный праздник «Пахом Теплый» отмечается 28 мая (по старому стилю - 15 мая). Православная церковь в этот день чтит память преподобного Пахомия Великого, Египетского, Фиваидского. Другие названия праздника: «Пахом», «Пахом Бокогрей», «Травник», «Зеленый шум». Названия «Теплый» или «Бокогрей» день получил за то, что с 28 мая приходит по-настоящему теплая летняя погода.

Также сегодня, 28 мая, отмечают такие праздники:

- День памяти святого благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского

- День специалиста по поисковой оптимизации (День SEO-оптимизатора Рунета)

- День республики в Азербайджане

- День первой республики в Армении

- День брюнеток

- День рождения майонеза

- День лепестковой вьюги

- Международный день действий за женское здоровье (International Day of Action for Women`s Health)

- День гамбургера (National Hamburger Day) в США

- День грудинки (National Brisket Day) в США

- День вооруженных сил Хорватии

- День республики Непал

- День величия в Пакистане

- День падения военного режима в Эфиопии

- День национального флага на Филиппинах

Сегодня именины празднуют: Анастасия, Исай, Пахом, Дмитрий, Серапион, Ефросин, Ахилл (Ахиллий).

Что происходило 28 мая в прошлые годы

1539 - испанский конкистадор и кубинский губернатор Эрнандо де Сото вошел в залив Тампа у берегов Флориды. Его шеститысячный отряд пересек территорию современного штата Джорджия и к маю 1542 года достиг Миссисипи.

1569 - подписана Люблинская уния, объединившая Польшу и Литву в Речь Посполитуюгосударство с единообразным устройством, общей денежной системой и сеймом.

1742 - в Лондоне сооружен первый крытый плавательный бассейн.

1763 - в Киеве открыта школа по обучению живописи.

1830 - президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев с их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории восточнее Миссисипи.

1871 - после недели кровавых боев разгромлена Парижская коммуна. В ходе боев и казней погибли 25 тысяч коммунаров, около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или высланы на каторжные работы в Новую Каледонию и Алжир.

1904 - После катастрофического провала в Париже Джакомо Пуччини впервые представил в Брешии кардинально переработанную оперу «Мадам Баттерфляй», которая имела на этот раз потрясающий успех.

1921 - X конференция РКП(б) приняла курс на «Новую экономическую политику» (НЭП).

1927 - поступили в продажу первые советские конверты с напечатанными на них марками.

1928 - слияние автомобильных концернов «Крайслер» и «Додж».

1957 - в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыкипризы «Грэмми».

1961 - последний рейс поезда «Восточный экспресс» из Парижа в Бухарест; он действовал в течение 78 лет.

1969 - Мик Джаггер и его подруга Марианна Фейтфул арестованы за употребление наркотиков.

1977 - в Париже впервые сыграли вместе Стинг, Стюарт Копленд и Энди Саммерс. Они выступили как часть импровизированного коллектива «Стронций-90», организованного бас-гитаристом Майком Хаулеттом во время концерта воссоединившихся членов группы «Gong».

1985 - футбольная команда «Динамо» (Киев) забила свой 2000-й гол в чемпионатах СССР.

1997 - в Киеве Россия и Украина подписали пакет документов о разделе Черноморского флота.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 28 мая. Какие праздники будут завтра?

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