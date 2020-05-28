Из ливневок Феодосии запахло вином

Сегодня ночью был осуществлен выброс жидких отходов с характерным винным запахом в городскую систему ливневой канализации, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.

Сотрудниками управления муниципального контроля администрации города Феодосии был зафиксирован выброс жидких отходов с нехарактерным для ливневых вод цветом и запахом из системы ливнеотвода в районе городской набережной.

По данному факту создана рабочая группа, которая начала проверку по данному факту.

Проводится первичный осмотр системы ливневой канализации, мероприятия по выявлению источника сброса жидких отходов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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