Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму вместе с коронавирусом бушует пневмония ● Крымские медики выписали за сутки 24 выздоровевших после COVID-19 ● Крымские парламентарии продлили льготный проезд для медработников до конца года ● Севастопольские ученые считают небольшим риск заражения COVID-19 в море ● В Бахчисарае на 30 суток приостановили деятельность трех предприятий
Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом
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Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.
Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции. 26 из них — завозные из-за границы, 74 — из субъектов РФ и выявленные по контакту с ними, 248 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей.
Выздоровевших за весь период- 195 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские медики выписали за сутки 24 выздоровевших после COVID-19. Крымские медики выписали за истекшие сутки 24 пациента, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 178 человек.
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