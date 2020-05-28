Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом

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Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции. 26 из них — завозные из-за границы, 74 — из субъектов РФ и выявленные по контакту с ними, 248 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей.

Выздоровевших за весь период- 195 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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