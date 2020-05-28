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Коронавирус в Крыму

Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом

10:02 четверг, 28 мая 2020
Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом

фото © iz.ru

Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.

Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции. 26 из них — завозные из-за границы, 74 — из субъектов РФ и выявленные по контакту с ними, 248 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей.

Выздоровевших за весь период- 195 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские медики выписали за сутки 24 выздоровевших после COVID-19. Крымские медики выписали за истекшие сутки 24 пациента, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 178 человек.

Севастопольские ученые считают небольшим риск заражения COVID-19 в море. Исследования представителей семейства коронавирусов позволяют говорить о том, что активность возбудителя COVID-19 снижается в морской воде.

Под медицинское наблюдение в Крыму за сутки взяли 170 человек. В Республике Крым за последние сутки 144 человека были сняты с медицинского наблюдения, 170 – взяты под наблюдение. Всего под наблюдением врачей находятся 2285 человек, из них 1248 – на дому.

Севастополец привез коронавирус из Индии. В Севастополе по состоянию на утро 27 мая зарегистрировано еще два случая заболевания COVID-19.

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