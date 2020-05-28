Еще одна версия: активность вируса COVID в воде снижается

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Вероятность распространения коронавируса среди отдыхающих на пляже невелика, так как активность SARS-CoV-2 в воде снижается.

Об этом заявили в севастопольском Институте биологии южных морей имени Александра Ковалевского РАН.

«SARS-CoV-2, по-видимому, плохо сохраняется в воде. И, кроме того, его инфекционная активность, вероятно, резко снижается при прогреве воды до тех самых температур, которые мы имеем на пике купального сезона (больше 24 °C)», — сообщили в Институте «Интерфаксу».

Кроме того, размножению вируса в воде препятствуют физико-химические и микробиологические процессы, так что распространиться через воду с помощью течения от одного населенного пункта другому вирус не может.

Несмотря на это, специалисты все же допускают рост выявленных случаев заболевания COVID-19 на пике пляжного отдыха, чему может способствовать большое скопление людей на курортах: ранее медики зачастую наблюдали вспышки различных инфекционных заболеваний именно на курортах.

«Коронавирус может попадать в море с мочой и при смыве c тела инфицированного человека (или со сточными водами) — как это происходит и с другими патогенами. <…> Если пляжный отдых и будет вносить какой-то вклад в прирост заражений COVID-19, то он, вероятнее всего, не будет велик», — добавили в Институте.

Ранее аналогичное мнение высказывали специалисты Высшего совета по научным исследованиям Испании. В их докладе отмечается, что на коронавирус действуют соль морской воды, солнечное ультрафиолетовое излучение и высокая температура, которые дезактивируют патогенные микроорганизмы.

Распространение COVID-19 в бассейнах и спа-центрах сдерживают дезинфицирующие средства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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