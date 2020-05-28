Власть
Директор Ялтинской транспортной компании задержана ФСБ
В Ялте сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю была задержана директор транспортной компании.
Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. По информации ФСБ она обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере из бюджета Республики Крым.
Силовики установили, что подозреваемая предоставляла в Департамент социальной политики Администрации Ялты ложные данные о количестве перевезенных пассажиров льготной категории. На основании тех документов, которые она направляла в департамент, ей в качестве субсидий было выплачено более 11 миллионов рублей.
Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, те есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Как ранее сообщалось, накануне ФСБ сообщила о пресечении деятельности нелегальных оружейников, которые орудовали в нескольких регионах России, в том числе в Крыму, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Удмуртии, Хабаровском крае, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областях. Всего было выявлено 13 нелегальных оружейных мастерских.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин вывозил песок с пляжа прицепом. Госинспекторами Минприроды Крыма на территории Сакского района выявлен факт незаконной добычи песка.
Крымчане за год нарушили правила дорожного движения более 1,5 млн раз. Крымские полицейские в прошлом году выявили более 1,5 млн нарушений правил дорожного движения.
В Бахчисарае на 30 суток приостановили деятельность трех предприятий. Бахчисарайский районный суд на 30 суток приостановил работу трех предприятий, нарушавших предписания Роспотребнадзора.
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в Крыму. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных оружейников в Крыму и еще восьми регионах России.
В Севастополе уже ждут туристов, но только после тестирования на коронавирус
В Севастополе готовы принимать туристов и смягчить требования на въезде в город.
В Крыму 11 пациентов с внебольничной пневмонией в тяжелом состоянии
На лечении в стационарах находятся 182 пациента с внебольничной пневмонией, 11 из которых в тяжелом состоянии.
Еще плюс шесть: в Крыму новые случаи заражения коронавирусом
Четыре из них выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
25 мая
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю фото, видео
26 мая
Власти Крыма обещают пока «Массандру» не продавать
Власти Крыма пока не собираются отчуждать из государственной собственности винзавод «Массандра».