Директор Ялтинской транспортной компании задержана ФСБ

В Ялте сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю была задержана директор транспортной компании.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства. По информации ФСБ она обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере из бюджета Республики Крым.

Силовики установили, что подозреваемая предоставляла в Департамент социальной политики Администрации Ялты ложные данные о количестве перевезенных пассажиров льготной категории. На основании тех документов, которые она направляла в департамент, ей в качестве субсидий было выплачено более 11 миллионов рублей.

Сейчас против нее возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, те есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Как ранее сообщалось, накануне ФСБ сообщила о пресечении деятельности нелегальных оружейников, которые орудовали в нескольких регионах России, в том числе в Крыму, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Удмуртии, Хабаровском крае, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областях. Всего было выявлено 13 нелегальных оружейных мастерских.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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