Число природных пожаров в Крыму выросло в пять раз

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В Крыму объявили экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 28-31 мая.

Об этом сообщает управление МЧС в Крыму.

«В связи с установлением засушливой ветреной погоды увеличилось число природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз, ландшафтных пожаров (трава, мусор) – на 38%, в связи с чем с 10 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим», – говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что с 12 мая продлен срок ограничения пребывания граждан в лесах.

Вечером 23 мая разгорелся пожар на крыше трехэтажного многоквартирного дома по улице Большая Морская в Севастополе, который тушили пять часов. По информации местных спасателей, эвакуировано 23 человека, включая 8 детей.

Также 24 мая сообщалось о ночном пожаре в Евпатории, из-за которого пришлось эвакуировать жителей дома.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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