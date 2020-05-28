Происшествия
Число природных пожаров в Крыму выросло в пять раз
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В Крыму объявили экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 28-31 мая.
Об этом сообщает управление МЧС в Крыму.
«В связи с установлением засушливой ветреной погоды увеличилось число природных пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пять раз, ландшафтных пожаров (трава, мусор) – на 38%, в связи с чем с 10 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим», – говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что с 12 мая продлен срок ограничения пребывания граждан в лесах.
Вечером 23 мая разгорелся пожар на крыше трехэтажного многоквартирного дома по улице Большая Морская в Севастополе, который тушили пять часов. По информации местных спасателей, эвакуировано 23 человека, включая 8 детей.
Также 24 мая сообщалось о ночном пожаре в Евпатории, из-за которого пришлось эвакуировать жителей дома.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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