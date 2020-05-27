Житель Крыма обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних девочек

Житель Черноморского района Крыма обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних девочек.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя Черноморского района, обвиняемого в совершении изнасилований несовершеннолетних девочек (пункт «а» части 3 статьи 131, части 5 статьи 131 УК РФ), – сообщила Постнова. – С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу».

По данным следствия, в декабре 2018 года мужчина, находясь в гостях у дальних родственников, изнасиловал 13-летнюю дочку хозяйки дома. Об этом факте стало известно позднее – после того как девочка с мамой обратились в больницу. Мужчину задержали.

«В ходе расследования этого преступления было установлено, что мужчина причастен к серии изнасилований еще одной несовершеннолетней. Нетрезвый злоумышленник с октября по ноябрь 2018 года, будучи в гостях у знакомой, неоднократно под угрозами совершал изнасилования ее 15-летней сестры», – добавила Постнова.

Обвиняемому грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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