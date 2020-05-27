Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.3
воздух +14
море +16

Курортный сезон

Власти Крыма направили правительству России предложения по запуску работы туротрасли

08:16 среда, 27 мая 2020
Власти Крыма направили правительству России предложения по запуску работы туротрасли

фото © Pixabay

Власти Крыма направили правительству России предложения по мерам дополнительной поддержки и по запуску работы туристической отрасли на полуострове.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

«Проработан ряд предложений по мерам дополнительной поддержки, а также рассмотрели выполнимые и, на наш взгляд, невыполнимые условия, которые обозначил Роспотребнадзор для деятельности санаторно-курортной сферы. В свою очередь мы выдвинули ряд предложений на федеральный уровень и ожидаем решения правительства Российской Федерации по ключевым вопросам», – рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

В то же время министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что предложения планируют отработать в течение нескольких дней, после чего будет совещание «с конкретными решениями… как и что будет возможно в сезоне 2020 года».

Ранее стало известно, что власти Крыма объясняют введение платы за пребывание в обсерваторе для туристов с 24 мая «усилением мер безопасности», что также поможет запуску курортного сезона в регионе.

Накануне Аксенов предупредил, что крымчан, прибывающих из-за границы, будут помещать в обсерваторы за личный счет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма заявили, что курорты подготовлены к приему туристов. Отельерам республики представят рекомендации по проведению курортного сезона, которые разрабатывают федеральные власти.

Власти Крыма рассчитывают, что плата за обсерваторы поможет запуску курортного сезона. Власти Крыма объясняют введение платы за пребывание в обсерваторе для туристов с 24 мая «усилением мер безопасности», что также поможет запуску курортного сезона в регионе.

В Севастополь пустят туристов только после оплаты теста на коронавирус. Курортный сезон в Севастополе будет проходить в ограниченных условиях и точно не начнется 1 июня.

Россияне планируют в июне лететь в Крым. Авиарейсы в Симферополь и Сочи – лидеры по продажам авиабилетов на июнь, рейс Москва-Симферополь – первый номер в рейтинге.

Курортный сезон
Власти Крыма направили правительству России предложения по запуску работы туротрасли

Власти Крыма направили правительству России предложения по запуску работы туротрасли

Власти Крыма направили правительству России предложения по мерам дополнительной поддержки и по запуску работы туристической отрасли на полуострове.

Власть
Власти Севастополя утверждают, что Украина внесла в «черный список» более восьми тысяч горожан

Власти Севастополя утверждают, что Украина внесла в «черный список» более восьми тысяч горожан

Омбудсмен Севастополя Павел Буцай утверждает, что более 8 тысяч севастопольцев находятся, как он выразился, в «черных списках» Украины.

Происшествия
В Крыму накрыли конверт-центр, в котором обналичили более миллиарда рублей

В Крыму накрыли конверт-центр, в котором обналичили более миллиарда рублей

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли в Крыму деятельность межрегиональной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью.

Коронавирус в Крыму
Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор

Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор

За минувшие сутки в обсерваторы Крыма было направлено 60 человек, которые прибыли на полуостров из-за границы и других регионов РФ.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации