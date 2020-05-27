Власти Крыма направили правительству России предложения по запуску работы туротрасли

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Власти Крыма направили правительству России предложения по мерам дополнительной поддержки и по запуску работы туристической отрасли на полуострове.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

«Проработан ряд предложений по мерам дополнительной поддержки, а также рассмотрели выполнимые и, на наш взгляд, невыполнимые условия, которые обозначил Роспотребнадзор для деятельности санаторно-курортной сферы. В свою очередь мы выдвинули ряд предложений на федеральный уровень и ожидаем решения правительства Российской Федерации по ключевым вопросам», – рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

В то же время министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что предложения планируют отработать в течение нескольких дней, после чего будет совещание «с конкретными решениями… как и что будет возможно в сезоне 2020 года».

Ранее стало известно, что власти Крыма объясняют введение платы за пребывание в обсерваторе для туристов с 24 мая «усилением мер безопасности», что также поможет запуску курортного сезона в регионе.

Накануне Аксенов предупредил, что крымчан, прибывающих из-за границы, будут помещать в обсерваторы за личный счет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма заявили, что курорты подготовлены к приему туристов. Отельерам республики представят рекомендации по проведению курортного сезона, которые разрабатывают федеральные власти.

Власти Крыма рассчитывают, что плата за обсерваторы поможет запуску курортного сезона. Власти Крыма объясняют введение платы за пребывание в обсерваторе для туристов с 24 мая «усилением мер безопасности», что также поможет запуску курортного сезона в регионе.

В Севастополь пустят туристов только после оплаты теста на коронавирус. Курортный сезон в Севастополе будет проходить в ограниченных условиях и точно не начнется 1 июня.

Россияне планируют в июне лететь в Крым. Авиарейсы в Симферополь и Сочи – лидеры по продажам авиабилетов на июнь, рейс Москва-Симферополь – первый номер в рейтинге.