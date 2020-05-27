В Украине снова хотят перекопать перешеек с Крымом

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В Украине решили поднять тему создания Азово-Черноморского канала, который проляжет через перешеек, соединяющий Крым с материковой Украиной.

Подробности создания такого гидрологического сооружения эксперты обсудили в материале издания «Апостроф».

По оценкам украинских экспертов, длина канала должна быть не менее 20 километров, ширина - около сотни метров, а глубина - 10-15 метров. Для этого необходимо не только выкопать новое гидрологическое сооружение, но и углубить фарватер озера Сиваш и Чонгарского пролива.

По мнению экспертов, создание такого канала – экономически выгодное мероприятие, поскольку он разблокирует доступ к порту «Мариуполь».

«С чисто экономической точки зрения, все, что приносит пользу Украине, может считаться правильным, в том числе, и строительство такого канала. Но тут возникает несколько вопросов. Первое, чтобы все не осталось на уровне деклараций и разговоров. Второе — финансы, насколько вообще потянем такой проект экономически. Третье — куда именно обеспечивать сейчас судоходство? После истории с захватом наших моряков не было слышно о конфликтах при прохождении Керченского пролива», - заявил эксперт «Украинского института политики» Руслан Бизяев.

В итоге эксперты приходят к выводу, что данный проект «как минимум заслуживает рассмотрения», поскольку его реализация «потянет за собой увеличение импортно-экспортных операций».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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