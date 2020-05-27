В Симферополе заменили 240 ламп на уличных фонарях

В крымской столице продолжаются работы по восстановление освещения на улицах города.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

Как рассказал директор муниципального бюджетного учреждения «Горсвет» Николай Коновалов, на сегодняшний день на данном направлении задействовано 28 специалистов и 8 единиц специализированной техники.

— За прошедшие две недели была произведена замена 240 ламп и пускорегулирующей аппаратуры на улицах Майская, Футболистов, Курортная, Севастопольская, Гагарина, Киевская, Монтажная, Мате Залки, Кечкеметская, Ешиль Ада, Кестане и ряде других, — сообщил Николай Коновалов.

Кроме того, он добавил, что на прошлой неделе специалисты учреждения установили порядка 90 светильников на 12 улицах крымской столицы. В частности работы были проведены на улицах Солнечная, Крейзера, Ростовская, Залесская, Кржижановского, Трансформаторная, Белогорская, Джума, Яковлевой и в переулке Ялтинский.

Сотрудники «Горсвета» заменили 53 светильника на улицах Киевская, Севастопольская, Курортная, Залесская, Кечкеметская, Кестане, Ешиль Ада, Кржижановского, Бетховена,1-й Конной Армий, Целинная, Аюв-Даг, Кунешли, Любы Шевцовой, в Детском парке и Ялтинском шоссе.

— Бригада учреждения также установила 94 кронштейна на улицах Солнечная, Крейзера, Залесская, Донская, Ефимовой, Трансформаторная, 1-й Конной Армии, Джума, Яковлевой, Кржижановского, в переулках Ялтинский, Косогорный и Розовый, — подытожил Николай Коновалов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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