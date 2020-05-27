В Симферополе поймали полсотни ночных стритрейсеров

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В последнее время участились случаи обращения в полицию жителей Симферополя, в которых они просят принять меры к так называемым стритрейсерам, нарушающим покой горожан.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Стритрейсеры устраивают ночные гонки на парковках торговых центров, автозаправочных станциях города Симферополя в вечернее и ночное время.

Инспекторы ОГИБДД УМВД России по г.Симферополю в ночь с субботы на воскресенье провели профилактическое мероприятие на территориях, прилегающих к крупному торговому центру и АЗС.

Сотрудники полиции выявили и привлекли к ответственности 43 водителя транспортных средств. В отношении данных граждан были составлены административные протоколы за нарушение ПДД.

В том числе составлены протоколы за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена (ч.1 ст.12.5 КоАП РФ), неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует (ч.2 ст.12.37 КоАП РФ), управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ) и другие.

Кроме того, у трех водителей изъяты номера, находящиеся в розыске, одно транспортное средство помещено на штраф площадку.

Работа по проверке и привлечению водителей к ответственности за нарушения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле руководства УМВД России по г.Симферополю.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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