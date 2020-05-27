В Симферополе охранник с судимостью ограбил учебное заведение

В отдел полиции г. Симферополя поступило заявление от руководства одного из учебных заведений о совершенной из учреждения краже.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В заявлении было указано, что с территории образовательной организации было похищено 8 ноутбуков, мультимедийный проектор, 3 дорогостоящих сантехнических смесителя, видеорегистратор, а также денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба составила более 326 тысяч рублей.

Сотрудниками отделения по раскрытию краж из квартир уголовного розыска Управления МВД России по г. Симферополю в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 44-летний симферополец, официально трудоустроенный на должности охранника в одном из частных охранных предприятий города.

От задержанного получены признательные показания в совершении кражи. С его слов, все похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды. Полицейскими в комиссионном магазине изъяты залоговые билеты на указанное имущество, что подтверждает реализацию подозреваемым похищенного имущества.

Следственным отделом ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейскими устанавливается местонахождение пропавшей техники.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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