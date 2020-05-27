Происшествия
В Симферополе на мусорку выбросили павлина
У мусорных баков на улице Маршала Жукова в Симферополе местные жители обнаружили мертвое экзотическое животное.
Об этом они сообщили в соцсети.
В комментариях под фото симферопольцы предположили, что павлин был чьим-то домашним животным или «отравился несвежими продуктами».
— Не долетел до ветклиники, — пошутил пользователь социальной сети.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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