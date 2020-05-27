В России продлили срок действия истекших техосмотров

Удостоверения техосмотра транспортных средств, срок действия которых выходит в период с 1 апреля до 31 августа 2020 года, будет продлен автоматически на полгода.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ.

Кроме того в рамках плана преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции в России введен мораторий на штрафы за непрохождение техосмотра. Вступление в силу норм о привлечении к административной ответственности за эксплуатацию транспортного средства без действующей диагностической карты переносится на 1 марта 2022 года.

Что касается реформы технического осмотра, уже ранее предупреждали в Министерстве экономического развития России, то теперь ее запланировали провести 1 марта 2021 года.

К этому времени все операторы техосмотра, по мнению правительства, успеют без спешки переоборудовать пункты техосмотра, закупить оборудование для фотофиксации и обучить технических экспертов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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