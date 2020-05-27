В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса

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За 26 мая в Республике Крым зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Все они выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

— Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции. 26 из них – случаи, завезенные из-за границы, 74 – из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними. 242 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей, — написал Сергей Аксенов. — Выздоровевших за весь период – 178 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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