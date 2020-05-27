Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов поручил ученым Крыма мониторить ситуацию с коронавирусом ● Сезон 2020: россияне не хотят соблюдать социальную дистанцию на пляжах ● В Крыму резко выросло число госпитализированных с пневмонией ● Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор ● В парках Крыма разрешили гулять в маске, но только раз в сутки
В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса
фото © gazetauzao.ru
За 26 мая в Республике Крым зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.
Все они выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.
— Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции. 26 из них – случаи, завезенные из-за границы, 74 – из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними. 242 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей, — написал Сергей Аксенов. — Выздоровевших за весь период – 178 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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