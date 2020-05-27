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Коронавирус в Крыму

В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса

10:03 среда, 27 мая 2020
В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса

фото © gazetauzao.ru

За 26 мая в Республике Крым зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

Все они выявлены по результатам проведения противоэпидемических мероприятий и лабораторного скрининга. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары.

— Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции. 26 из них – случаи, завезенные из-за границы, 74 – из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними. 242 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 – при лабораторном скрининге здоровых людей, — написал Сергей Аксенов. — Выздоровевших за весь период – 178 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор. За минувшие сутки в обсерваторы Крыма было направлено 60 человек, которые прибыли на полуостров из-за границы и других регионов РФ.

Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса. В Республике Крым с начала пандемии умерло 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но причиной смерти COVID-19 признан только в трех случаях.

В Севастополе подтвердился еще один случай COVID. В Севастополе за прошедшие сутки был выявлен еще один заболевший новой коронавирусной инфекцией, об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму. За минувшие сутки в Крыму выявлено три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса

В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса

За 26 мая в Республике Крым зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

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