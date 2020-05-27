В Крыму вместе с коронавирусом бушует пневмония

фото © Новости Крыма

В республике 168 человек продолжают лечение от COVID-19.

Об этом на ежедневном брифинге представителей органов власти по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму сообщил заместитель министра здравоохранения Антон Лясковский.

На сегодняшний день с выздоровлением выписаны 178 пациентов, в том числе за последние сутки — 24 человека.

Из 168 человек, продолжающих лечение, четверо в тяжелом состоянии: трое из них находятся в реанимации Симферопольской клинической больницы №7 и один пациент в городской больнице Евпатории.

«Три человека на неинвазивной и один на инвазивной искусственной вентиляции легких», — уточнил Лясковский.

У 120 пациентов отмечается средне тяжелое течение болезни, состояние еще 44 —удовлетворительное.

Всего под медицинским наблюдением находятся 2285 человек. За последние сутки взято под наблюдение 170 человек, снято — 144 человека. В стационарах на контроле медиков находятся 292 человека, в обсерваторах — 745 человек (с учетом 150 находящихся в доме ребенка «Елочка»).

В обсерваторы за последние сутки поступили 89 человек, выписаны — 70.

«На лечении в стационарах находятся 179 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки с данным диагнозом госпитализированы 12 человек», — сообщил замминистра.

Таким образом, за текущий период в республике зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 26 — завезенные из-за границы, 74 — из субъектов РФ, а также лица, выявленные по контакту с ними, 242 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 — при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период — 178 человек, одиннадцать пациентов умерли, но причиной смерти только троих стал COVID-19.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольские ученые считают небольшим риск заражения COVID-19 в море. Исследования представителей семейства коронавирусов позволяют говорить о том, что активность возбудителя COVID-19 снижается в морской воде.

Под медицинское наблюдение в Крыму за сутки взяли 170 человек. В Республике Крым за последние сутки 144 человека были сняты с медицинского наблюдения, 170 – взяты под наблюдение. Всего под наблюдением врачей находятся 2285 человек, из них 1248 – на дому.

Севастополец привез коронавирус из Индии. В Севастополе по состоянию на утро 27 мая зарегистрировано еще два случая заболевания COVID-19.

На блокпостах под Севастополем выявили двух зараженных. Медики города продолжают вахту на пунктах пропуска в город.