Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымские медики выписали за сутки 24 выздоровевших после COVID-19 ● Крымские парламентарии продлили льготный проезд для медработников до конца года ● Севастопольские ученые считают небольшим риск заражения COVID-19 в море ● В Бахчисарае на 30 суток приостановили деятельность трех предприятий ● Под медицинское наблюдение в Крыму за сутки взяли 170 человек
В Крыму вместе с коронавирусом бушует пневмония
фото © Новости Крыма
В республике 168 человек продолжают лечение от COVID-19.
Об этом на ежедневном брифинге представителей органов власти по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму сообщил заместитель министра здравоохранения Антон Лясковский.
На сегодняшний день с выздоровлением выписаны 178 пациентов, в том числе за последние сутки — 24 человека.
Из 168 человек, продолжающих лечение, четверо в тяжелом состоянии: трое из них находятся в реанимации Симферопольской клинической больницы №7 и один пациент в городской больнице Евпатории.
«Три человека на неинвазивной и один на инвазивной искусственной вентиляции легких», — уточнил Лясковский.
У 120 пациентов отмечается средне тяжелое течение болезни, состояние еще 44 —удовлетворительное.
Всего под медицинским наблюдением находятся 2285 человек. За последние сутки взято под наблюдение 170 человек, снято — 144 человека. В стационарах на контроле медиков находятся 292 человека, в обсерваторах — 745 человек (с учетом 150 находящихся в доме ребенка «Елочка»).
В обсерваторы за последние сутки поступили 89 человек, выписаны — 70.
«На лечении в стационарах находятся 179 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки с данным диагнозом госпитализированы 12 человек», — сообщил замминистра.
Таким образом, за текущий период в республике зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 26 — завезенные из-за границы, 74 — из субъектов РФ, а также лица, выявленные по контакту с ними, 242 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 13 — при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровевших за весь период — 178 человек, одиннадцать пациентов умерли, но причиной смерти только троих стал COVID-19.
В тексте использованы материалы: Форпост
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