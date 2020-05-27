Происшествия
В Крыму пиротехники спасли жителей частного дома от бетономешалки
С необычным «снарядом» пришлось иметь дело сотрудникам спецотряда ГУ МЧС России по Республике Крым в поселке Гвардейском: то, что местные жители приняли за старый боеприпас, оказалось забытой частью бетономешалки.
О происшествии сообщили в пресс-службе ведомства.
Как пояснили в МЧС, спасателей вызвали люди, устроившие у себя в частном доме ремонт и обнаружившие в фундаменте предмет, напоминавший по форме снаряд. Осторожные жители решили пригласить специалистов. Прибывшие на место сотрудники МЧС и правоохранительных органов эвакуировали гражданских на безопасное расстояние и приступили к осмотру «снаряда».
Первоначально распознать, что это такое, не удалось, поэтому экипированные пиротехники с помощью отбойного молотка расчистили пространство и извлекли предмет из бетона. «Боеприпас» оказался забытой кем-то из предыдущих строителей частью бетономешалки.
Несмотря на недоразумение, ведомство напомнило всем крымчанам, что именно так и нужно поступать (вызывать специально подготовленных людей – прим.), если вы друг обнаружили предмет, напоминающий старые боеприпасы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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